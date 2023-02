Veneto: Michieletto-Vianello (Lega-Lv) su Autonomia, è progresso e passo nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente c'è ancora tanta strada da fare, ma con il voto di ieri in Consiglio dei ministri siamo di fatto entrati al casello. Dovremo macinare molti chilometri, ma pazienza e determinazione non ci mancano. Siamo qui da 30 anni a combattere per questo ideale, ora andiamo avanti più forti e determinati che mai". Queste le parole dei consiglieri regionali dell'intergruppo Lega – LV, Gabriele Michieletto e Roberta Vianello. "Responsabilità ed efficienza nella gestione della cosa pubblica non sono di destra e non sono di sinistra: sono valori fondamentali e di buon senso che tutti devono poter applicare in casa propria. L'Autonomia è progresso vero, quel passo nel futuro che il paese aspetta da troppo tempo. Finalmente siamo a una svolta importante, andiamo avanti così" hanno poi concluso. (Rev)