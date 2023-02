Università: riapre a Milano la nuova Viscontea di Fondazione Rui, residenza rinnovata e che diventerà polo culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi spazi più sostenibili, inclusivi, confortevoli e aperti a una ritrovata socialità, per le studentesse universitarie residenti ma anche per coloro che, da esterni, vorranno fruirne per studiare, seguire conferenze, frequentare le lezioni del programma formativo JUMP o semplicemente stare insieme in maniera piacevole. È la nuova Viscontea, il collegio universitario della Fondazione Rui in pieno centro a Milano (via Lamarmora) che riapre dopo un accurato intervento di ristrutturazione e riqualificazione che ha introdotto soluzioni originali e flessibili, rispettose del pianeta e attente agli sprechi. Da aprile si potranno anche inviare le domande di ammissione per l'anno accademico 2023-24. L'edificio storico è stato infatti totalmente ripensato e adeguato sotto il profilo del comfort delle residenti, dell'impatto ambientale e della versatilità degli spazi, liberi da barriere e funzionali alle contaminazioni. I lavori sono stati realizzati anche grazie a un cofinanziamento del MUR per l'edilizia universitaria, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro che si è coperto in parte ricorrendo a una campagna di raccolta fondi. Molti suggerimenti sono venuti dalle stesse ragazze, che hanno chiesto una modulazione degli ambienti che facilitasse la socializzazione ma anche accorgimenti per personalizzare le stanze e farne la propria "casa lontano da casa". (segue) (Com)