Università: riapre a Milano la nuova Viscontea di Fondazione Rui, residenza rinnovata e che diventerà polo culturale (2)

- "Vogliamo favorire un dialogo forte con la città - spiega Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione Rui - consolidando la vocazione di Viscontea ad essere un vero polo culturale ed educativo. Viscontea ospita studentesse universitarie provenienti da tutta Italia e dall'estero e la sua mission è aiutare le giovani a progettare il proprio futuro professionale e umano in un ambiente formativo e familiare. La nostra vuole essere una comunità di senso nella quale ognuna si senta al centro di un percorso personalizzato di crescita". Spazi a libero accesso - il cortile, l'aula magna da 90 posti, la palestra attrezzata, parti della zona giorno - saranno dunque fruibili dalla cittadinanza per seguire corsi, eventi e conferenze e permetteranno a studentesse esterne di partecipare ai momenti di formazione interdisciplinare e di orientamento al lavoro del programma JUMP. In 28 anni Viscontea ha ospitato oltre 1.000 residenti: l'immobile è in una posizione centrale rispetto alle università milanesi e gli sorgerà a fianco il Nuovo Policlinico, arricchito da un'ampia gamma di servizi alla persona e alla famiglia e da un grande parco sopraelevato. Ma il progetto edilizio ha innanzitutto un cuore verde: tutte le soluzioni di gestione e manutenzione degli impianti sono sostenibili, dal riscaldamento a pompe di calore con captazione dell'acqua di falda, che permette di sfruttare la temperatura costante delle acque a cinquanta metri di profondità, all'illuminazione con luci led a bassissimo consumo, ai sistemi indipendenti di riscaldamento/raffrescamento disattivabili ad ambienti vuoti, fino al filtraggio dell'aria con recupero di calore per avere sempre stanze ossigenate senza dover aprire le finestre in inverno. Obiettivo: eliminare gli sprechi, ridurre i consumi e contenere le emissioni. Una linea di condotta a cui si sono ispirate tutte le scelte, anche quelle etiche, come la decisione di donare i vecchi arredi delle camere a dormitori e strutture solidali di accoglienza. (segue) (Com)