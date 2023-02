Università: riapre a Milano la nuova Viscontea di Fondazione Rui, residenza rinnovata e che diventerà polo culturale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori di ristrutturazione sono stati anche occasione per ripensare la vita in residenza alla luce dell'esperienza della pandemia, che ha esaltato ancora di più il valore delle relazioni autentiche e dello stare in comunità. Per favorire l'inclusione e la condivisione, il soggiorno è ora un ampio spazio aperto e fluido, arredato in maniera comoda e strutturato a zone su più livelli (tra cui un angolo cucina attrezzato) per permettere alle ragazze di studiare, incontrarsi, lavorare al pc, seguire le attività di formazione, anche contemporaneamente. L'attenzione all'ambiente infatti va di pari passo con quella per il comfort e la salute delle giovani ospiti, a partire dalla dieta, particolarmente curata dal personale interno. Le 62 stanze - tutte singole e con bagno privato, come viene sempre più richiesto dopo il Covid19 - sono molto ampie e confortevoli, con dettagli personalizzabili e caratterizzate ognuna da colori che ritornano negli arredi e nelle pitture alle pareti. Le aree comuni - aperte e luminose, con un grande terrazzo fruibile per varie attività nelle stagioni più calde - hanno il fulcro nella zona living di 230 metri quadrati, dove si trovano anche le aule studio. (Com)