Imprese: Fioroni (Confcommercio) al ministero delle Imprese per chiedere tavolo di confronto su professioni

24 luglio 2021

- La presidente di Confcommercio Professioni, Anna Rita Fioroni, ha incontrato il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy con delega per le professioni, Massimo Bitonci e il presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia. La presidente ha sottoposto ai rappresentanti istituzionali il documento con le proposte di Confcommercio professioni per garantire nuove tutele ai professionisti, oltre ad interventi per la competitività e la crescita. In particolare, al centro dell’incontro, il rafforzamento dell’operatività della legge 4/2013 per i professionisti non organizzati in ordini e collegi. La Presidente ha evidenziato che è necessario, tra gli altri aspetti, definire adeguatamente la rappresentatività delle Associazioni dei professionisti di cui alla legge 4/2013 e, in modo univoco, i sistemi di qualificazione dei professionisti. Come anche stabilire nuovi requisiti per un monitoraggio delle associazioni iscritte all’elenco tenuto dal ministero delle Imprese.“Chiediamo un tavolo di confronto presso il ministero che coinvolga le Confederazioni maggiormente rappresentative delle diverse categorie di professionisti”, commenta Anna Rita Fioroni, a margine dell’incontro che ha aggiunto: “un confronto che a breve sarà necessario anche perché la proposta di legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali in seconda lettura al Senato vede il coinvolgimento del ministero delle Imprese per la determinazione dei parametri del compenso proporzionato per i professionisti associativi di cui alla Legge 4/2013”.(Com)