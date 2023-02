Italia-Francia: incontro Giorgetti-Boone, sì a regole comuni per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Palazzo Farnese il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato il ministro per gli affari europei francesi, Laurence Boone. Il cordiale e fruttuoso colloquio è stato occasione per fare il punto su dossier di primo piano come lo sviluppo delle politiche industriali, la risposta europea all’Inflaction Reduction Act (Ira), gli strumenti come Sure e Next Generetion Eu per il rilancio economico e il Pnrr. Entrambi hanno poi concordato sulla necessità di riformare la governance europea e di non frammentare il mercato interno in vista delle nuove regole sugli aiuti di stato, tema che entrerà nel vivo al prossimo appuntamento di Bruxelles dell’Ecofin e dell’Eurogruppo. (Rin)