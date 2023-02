Ucraina: Sbu accusa capo contabile di Ukrtatnafta di appropriazione indebita di 986 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha accusato la capo contabile della società petrolifera Ukrtatnafta di appropriazione indebita per 40 miliardi di grivnie (986 milioni di euro). Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Sbu su Telegram. Secondo l'organismo, la capo contabile, il cui nome non è stato precisato, si nascondeva nel distretto di Uzhgorod nella regione dell'Ucraina occidentale di Transcarpazia. "Ukrtatnafta ha prodotto e venduto carburante attraverso la rete di stazioni di servizio senza pagare le accise (...) Pertanto, il debito per il pagamento delle accise è pari a 605 milioni di grivnie (15 milioni di euro)", si legge nel messaggio. Inoltre, le forze dell'ordine hanno scoperto nella città di Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk, un ufficio contabilità nascosto. (Kiu)