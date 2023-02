Cospito: De Corato, Milano è assediata dagli anarchici, manifestazioni non autorizzate sono da vietare e impedire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La protesta degli anarchici ha già creato molti danni in tutta Europa. Adesso sotto assedio è Milano che ha già pagato dazio con due auto della polizia bruciate il giorno del trasferimento di Alfredo Cospito dal carcere di Sassari. In città sono annunciate due manifestazioni non autorizzate. La prima oggi pomeriggio alla Stazione Centrale, la seconda domani davanti al carcere di Opera dove è detenuto Cospito. E tutto fa pensare che non si tratterà di manifestazioni pacifiche, come sa bene il giornalista del Tg2 Stefano Fumagalli aggredito con la sua troupe martedì scorso". Lo dichiara Riccardo De Corato, senatore di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco di Milano."Il rispetto delle leggi in uno stato di diritto è fondamentale, per questo le manifestazioni non autorizzate devono essere vietate e impedite. Bisogna evitare che Milano diventi una città sotto assedio degli anarchici e far capire chiaramente, anche agli studenti che hanno occupato la facoltà di Lettere della Sapienza a Roma, che il 41-bis è intoccabile e su questo l'attuale maggioranza e il Governo non cederanno di un solo millimetro. Infine, ai tanti esponenti che in questi giorni stanno andando a trovare Cospito e i suoi amici mafiosi a Opera, dico che sarebbe bene andare nelle prigioni per verificare le condizioni del personale della polizia penitenziaria, come ho fatto io qualche anno fa alla casa circondariale di Cremona. Più che degli anarchici al 41-bis – conclude De Corato - mi preoccuperei delle pessime condizioni dei lavoratori all'interno dei penitenziari". (Com)