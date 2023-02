Ue: Meloni a Stoccolma e Berlino, sul tavolo gli aiuti di Stato e l’immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma delle regole sugli aiuti di Stato presentata mercoledì dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, non piace all’Italia. La modifica – pensata per contrastare gli effetti dell’Inflaction reduction act varato dagli Stati Uniti – prevede una serie di allentamenti alle regole sugli aiuti che, tuttavia, rischiano di minare la competitività europea, favorendo di fatto Francia e Germania, i due Paesi con i margini maggiori a livello fiscale. Le autorità tedesche, infatti, sono fra i principali sostenitori dell’allentamento dei vincoli agli aiuti di Stato: Berlino chiede maggiori libertà nella concessione di incentivi alle imprese, anche attraverso crediti d’imposta, senza però rischiare di incappare nelle sanzioni europee per violazione delle regole sulla concorrenza. Per questo motivo, Meloni nel suo confronto con Michel ha più volte sottolineato l’importanza di garantire “parità di condizioni” a livello europeo e proposto, piuttosto che una modifica alle regole, la costituzione di un fondo sovrano europeo che dovrebbe operare a sostegno degli investimenti, garantendo al contempo autonomia industriale e tecnologica del blocco comunitario. Uno strumento di questo tipo – cui il presidente Michel a Roma non ha posto dei paletti, pur evidenziando alcune difficoltà in termini di tempi per la sua realizzazione – consentirebbe di affrontare gli effetti dell’Inflation reduction act e i suoi riflessi sul sistema produttivo europeo. Per questo motivo, i risultati del colloquio fra Meloni e Scholz potrebbero già delineare l’andamento del Consiglio europeo della prossima settimana. (segue) (Res)