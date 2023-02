Ue: Meloni a Stoccolma e Berlino, sul tavolo gli aiuti di Stato e l’immigrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di certo, sul tema degli aiuti di Stato, il presidente del Consiglio troverà un terreno di confronto più agevole a Stoccolma. Lo scorso 13 gennaio, il primo ministro svedese Kristersson ha dichiarato che l’Ue deve lavorare per migliorare la sua capacità competitiva a livello globale e non ragionare solo sugli aiuti di Stato. “Dobbiamo avviare una discussione concreta su come migliorare la produttività, come potenziare la competitività e come attrarre più aziende sulla base delle nostre capacità e non sulla base di norme sugli aiuti di Stato a lungo termine”, ha detto Kristersson. Un chiaro segnale di come a Stoccolma la proposta presentata da Vestager non sia particolarmente gradita. Il premier svedese, peraltro, deve confrontarsi con le istanze degli imprenditori del Paese scandinavo. Secondo la Confederazione svedese delle imprese la modifica delle regole sugli aiuti di Stato presenta rischi considerevoli, in quanto rischia di aumentare la complessità del quadro normativo, gli oneri amministrativi e le disparità fra gli Stati membri. (segue) (Res)