Ue: Meloni a Stoccolma e Berlino, sul tavolo gli aiuti di Stato e l’immigrazione (4)

- Il confronto fra Meloni e Kristersson sarà invece più complicato sul tema dell’immigrazione. La Svezia non punta certamente ad accelerare una riforma dell’attuale politica migratoria europea. Lo stesso rappresentante permanente svedese a Bruxelles, Lars Danielsson, lo scorso 3 gennaio ha detto al quotidiano britannico “Financial Times”, che non ci sarà un nuovo patto sui flussi migratori durante la presidenza di turno europea di Stoccolma. Se tuttavia sembra difficile pensare a una modifica degli accordi esistenti, Meloni potrebbe riuscire a trovare un punto d’incontro sulla questione di rimpatri e riammissioni, uno strumento che procede a rilento. Nel corso della prima riunione informale dei ministri dell’Interno e della Giustizia dell’Ue che si è tenuta a Stoccolma lo scorso 26 gennaio, la presidenza svedese ha rimarcato l’importanza di sviluppare la cooperazione europea per contrastare la criminalità transfrontaliera, un dossier su cui ricade anche l’immigrazione irregolare. E l’Italia, d’altronde, chiede proprio questo: un’Europa che agisca di concerto per contrastare i flussi non regolari e parli con una sola voce, affrontando il fenomeno con una strategia condivisa. (Res)