Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

- LAZIO 2023- Confronto aperto fra le tante esperienze di sinistra, civiche ed ecologiste che animano il dibattito e la rappresentanza politica in giro per l'Italia: "Vincere nel Lazio. Costruire alternativa nel Paese". Parteciperanno Francesca Ghirra (deputata Verdi e Sinistra), Massimo Zedda (Progressisiti Sardi), Anita Pirovano (Milano Prossima), Ivo Poggiani (Napoli Solidale), Maria Eugenia Palop (Podemos, Spagna), Amedeo Ciaccheri (Sinistra Civica Ecologista Roma), Massimiliano Smeriglio (eurodeputato S&D), Sara Diena (Sinistra Ecologista Torino), Selena Candia (Gruppo Rossoverde Liguria), Samuele Mascarin (Fano in Comune), Emily Clancy (Vicesindaca Coalizione Civica Bologna). Coordina l'incontro la giornalista del Domani Daniela Preziosi. Le conclusioni saranno a cura di Claudio Marotta, candidato nella lista Verdi e Sinistra per Alessio D'Amato presidente. Roma, Forma Spazi Via Cavour 181 (ore 15)- Luca Bergamo, candidato Demos al Consiglio regionale del Lazio e già vicesindaco di Roma, incontrerà gli operatori del teatro indipendente e dello spettacolo dal vivo. Roma, Officine Fotografiche, via Giuseppe Libetta 1 (ore 18) - Incontro elettorale di Azione alla presenza di Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri e capolista di Azione alle Regionali, e Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati. Verranno approfondite tematiche regionali, con particolare riferimento alle proposte per la Regione Lazio contenute nel programma elettorale di Azione. Frosinone, Isola del Liri, Grey Club, via Tavernanova 125 (ore 18) (segue) (Rer)