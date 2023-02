Migranti: Sunak, chi arriverà illegalmente nel Regno Unito sarà espulso "entro pochi giorni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che le persone che arriveranno nel Regno Unito senza documenti validi saranno espulse "entro pochi giorni": le richieste di asilo respinte e i migranti saranno rimpatriati. In un'intervista con il programma televisivo "Talk Tv", ripresa dal quotidiano "The Guardian", Sunak ha infatti affermato che intende accelerare il processo di valutazione, e che le richieste di asilo sarebbero state esaminate in "giorni o settimane, non mesi o anni". Nonostante le sfide legali, Sunak ha anche affermato di essere impegnato a portare avanti l'accordo di ricollocazione in Ruanda dei migranti la cui domanda di asilo è in attesa di valutazione. Per raggiungere tali obiettivi, il ministero dell'Interno britannico sta cercando di raddoppiare il numero di addetti ai lavori: il governo mira ad avere 2.500 assistenti sociali entro agosto, rispetto ai poco meno di 600 del 2020. (Rel)