Ucraina: fonte Cia a "Newsweek", false indiscrezioni su proposta Usa di cessione territorio

- Le indiscrezioni pubblicate ieri dal quotidiano tedesco in lingua svizzera "Neue Zurcher Zeitung", secondo cui l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden avrebbe offerto un quinto del territorio dell'Ucraina al presidente russo Vladimir Putin in cambio della fine della guerra, sono "completamente false". Lo ha dichiarato a "Newsweek" un funzionario anonimo della Central Intelligence Agency (Cia). Secondo le indiscrezioni di "Nzz", che citava fonti diplomatiche tedesche, il presunto piano prevedeva la cessione alla Russia di circa il 20 per cento del territorio ucraino, pressappoco l'intera regione orientale del Donbass. Il direttore della Cia, William Burns, avrebbe presentato il piano anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la visita segreta a Kiev del mese scorso, scontrandosi però con una netta bocciatura. (Was)