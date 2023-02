Energia: Iohannis, Romania interessata a ulteriori volumi di gas dal Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania rimane fortemente interessata ad accedere a volumi aggiuntivi di gas del Caspio per coprire il crescente consumo nazionale. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, durante la riunione ministeriale del Consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas, che si sta svolgendo a Baku, nell'Azerbaigian, aperta insieme all'omologo azerbagiano, Ilham Aliyev. "Fin dall'inizio, la Romania ha riconosciuto l'importante contributo che l'Azerbaigian e il Corridoio meridionale del gas hanno nella copertura del fabbisogno energetico dell'Europa. La Romania ha offerto la garanzia del suo ininterrotto impegno a far parte degli sforzi volti a sviluppare ed espandere il Corridoio verso nuovi mercati dell'Europa centrale e sud-orientale. Rimaniamo fortemente interessati ad accedere a volumi aggiuntivi di gas del Caspio per coprire il nostro crescente consumo nazionale", ha affermato il capo dello Stato romeno. Iohannis ha sottolineato che, negli ultimi anni, la Romania ha effettuato notevoli investimenti nello sviluppo della capacità di trasporto del gas, ma anche nella connettività con i Paesi vicini. Tra questi, ha indicato il gasdotto Brua e il completamento dell'ampliamento delle interconnessioni con la Bulgaria e l'Ungheria. (Rob)