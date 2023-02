Ostia: 47enne ucciso sotto casa a colpi di pistola, si indaga su passato dell’uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Vallo, 47 anni, romano di Ostia, è stato trovato cadavere, ieri sera poco prima di mezzanotte nell’androne del palazzo in cui abitava in via del Sommergibile al civico 29. Ad ucciderlo sarebbero stati alcuni colpi di pistola, sicuramente più di uno, sparati probabilmente con una pistola. L’assassino si è subito dileguato e, all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Ostia chiamati dai residenti, non c’erano sue tracce se non il corpo senza vita dell’uomo. I militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze, ad indagare sui precedenti dell’uomo e ai possibili legami con le organizzazioni criminali della zona.(Rer)