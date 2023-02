Siria: Parlamento approva disegno di legge su concessione licenze armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea del popolo, il Parlamento monocamerale della Siria, ha approvato un disegno di legge relativo alla concessione delle licenze per il possesso di armi da fuoco per colo che risiedono in aree remote. Lo rende noto l’agenzia di stampa filo-governativa “Sana”, spiegando che l’emendamento stabilisce che il ministero dell’Interno può concedere la licenza per coloro che vivono in aree remote se ne fanno richiesta. La licenza potrà essere ottenuta entro nove mesi a partire dall’entrata in vigore della legge. Il nuovo testo stabilisce inoltre l’obbligo di consegnare le armi alle Forze di sicurezza in caso di trasferimento in aree residenziali. (Lib)