Sindacati: Cervellini (Si), buon lavoro a Natale Di Cola, nuovo segretario Cgil Roma e Lazio

20 luglio 2021

- "Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al compagno Natale Di Cola che oggi al termine del VII Congresso è stato eletto segretario generale della Cgil di Roma e Lazio". Lo afferma in una nota il segretario regionale di Sinistra italiana del Lazio, Massimo Cervellini. "E' un momento storico delicatissimo per il mondo del lavoro, minato nella sua stessa essenza di diritti e tutele e mortificato dal precariato e dall'incertezza - spiega -.Ma sono sicuro che saprà svolgere un ottimo lavoro e rappresentare al meglio tutte le categorie e le istanze, i bisogni, le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori di Roma e del Lazio. Un grande in bocca al lupo - conclude - da me e da Sinistra italiana Lazio, tutta". (Com)