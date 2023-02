Bce: Freni, bene una politica "degli annunci" più calibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una politica degli 'annunci' più calibrata male non avrebbe fatto”. Lo ha detto il sottosegretario all’Economica, Federico Freni, ai microfoni di “24Mattino” su Radio24 commentando l’ultimo rialzo dei tassi fatto dalla Banca centrale europea (Bce). La decisione di ieri della Bce è stata salutata con favore dalla borsa “perché per una volta ha fatto un’azione meno allarmistica, dicendo ‘ora li alziamo e poi vedremo cosa succede’. Le altre volte no, ha rialzato e basta e questo aveva creato instabilità”, ha aggiunto.(Rin)