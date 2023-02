Sindacati: Bonafoni (LcD), buon lavoro a nuovo segretario generale Natale Di Cola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Tanti auguri di buon lavoro a Natale Di Cola, eletto ieri sera nuovo segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio". Lo afferma in una nota la candidata capolista nella lista Civica D'Amato, Marta Bonafoni. "Ho conosciuto la passione e la competenza di Natale in questi anni di lavoro in Regione - aggiunge -. Sono certa che la sua preparazione, il suo coraggio, la capacità che ha di entrare in empatia con chi incontra e la mano con cui sa guidare il lavoro di squadra, siano la migliore premessa per affrontare i tempi che ci attendono: la crisi e le sue ferite, la ricostruzione e le sfide future. A Michele Azzola, segretario uscente, un riconoscimento tutt'altro che formale per le molte sfide affrontate insieme in anni faticosi e complessi".(Com)