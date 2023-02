Siena: evade dai domiciliari e fa irruzione in casa dell'ex, arrestato dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, hanno arrestato un 46enne italiano con l’accusa di evasione e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I fatti risalgono alla sera del 30 gennaio scorso quando l’uomo, ubriaco, si è recato a casa della donna con l’intento di farle del male. Per entrare in casa, l’uomo ha forzato il portone d’ingresso e scavalcata una finestra posta nelle scale del condominio ed è riuscito ad accedere al balcone dell’abitazione della donna. La vittima, resasi conto delle sue intenzioni, ha chiamato immediatamente i Carabinieri che l’hanno raggiunta in pochi minuti, trovando l’uomo sbraitante ancora sul balcone. I Carabinieri hanno pertanto avvisato la Procura della Repubblica di Siena e arrestato l’uomo in flagranza di reato. A seguito dell’udienza del processo con rito direttissimo, il 46enne valdelsano è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.(Rin)