Sindacati: Costantini (Cisl Roma), congratulazioni Natale di Cola, meritato riconoscimento

20 luglio 2021

- "L'elezione di Natale Di Cola alla guida della Cgil Roma e Lazio è il meritato riconoscimento a chi sta operando, da anni, nel mondo del lavoro a fianco di tanti lavoratori". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl Roma Capitale Rieti, Carlo Costantini. "Grazie alla sua militanza in Cgil lo abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzarne le doti umane e professionali - spiega -. Certi di poter continuare nel solco della collaborazione unitaria in difesa dei diritti dei lavoratori, delle famiglie, dei pensionati, delle persone più fragili, da parte mia e di tutta la Cisl Roma Capitale Rieti, sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro".(Com)