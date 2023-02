Sri Lanka-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan a Colombo per celebrazioni indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Muraleedharan è stata preceduta, il 19 e 20 gennaio, da quella del ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, che insieme al presidente Wickremesinghe ha inaugurato alcuni progetti realizzati con l’assistenza indiana: 300 unità abitative a Galle, Kandy e Nuwara Eliya; un villaggio modello per i distretti di Badulla e Anuradhapura e un’accademia di danza. Inoltre, sono stati firmati dei documenti relativi all’incremento dell’impegno indiano in progetti di sviluppo ad alto impatto per la comunità. Jaishankar ha incontrato anche il primo ministro, Dinesh Gunawardena, e il ministro degli Esteri Sabry, coi quali ha discusso della cooperazione bilaterale in vari settori, in particolare nell’economia. (segue) (Inn)