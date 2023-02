Sri Lanka-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan a Colombo per celebrazioni indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 gennaio, pochi giorni prima della visita di Jaishankar, l’India ha comunicato al Fondo monetario internazionale (Fmi) il suo assenso a fornire le garanzie necessarie per sbloccare un finanziamento di 2,9 miliardi di dollari che il Fondo ha concordato in via preliminare a settembre con le autorità di Colombo. Per ottenere il prestito dell’Fmi, lo Sri Lanka necessita del consenso dei suoi principali creditori, tra i quali oltre all’India ci sono la Cina e il Giappone. Il governo di Nuova Delhi ha reso noto che l’anno scorso ha offerto a Colombo un sostegno di circa quattro miliardi di dollari per il miglioramento della grave situazione economica in cui versa il Paese insulare. (segue) (Inn)