Sri Lanka-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan a Colombo per celebrazioni indipendenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra India e Sri Lanka sono stretti e sono stati rilanciati negli ultimi anni dopo trascorsi negativi. In passato, infatti, sono stati segnati dalla controversia riguardante l’intervento indiano nella guerra civile combattuta nel Paese insulare dal 1983 al 2009. Il coinvolgimento fu particolarmente forte nello Stato indiano del Tamil Nadu, dove si manifestò un forte sostegno all’indipendenza dei tamil dello Sri Lanka. Anche il governo centrale indiano, attraverso la sua agenzia di intelligence Research and Analysis Wing (Raw), dal 1983 al 1987 fu coinvolto nella fornitura di armi, addestramento e supporto finanziario a gruppi militanti separatisti dello Sri Lanka, in particolare le Tigri per la liberazione della patria tamil (Ltte). (segue) (Inn)