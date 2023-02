Sri Lanka-India: sottosegretario Esteri Muraleedharan a Colombo per celebrazioni indipendenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1987 fu firmato l’accordo indo-srilankese (per l’India dal primo ministro Rajiv Gandhi – che nel 1991 sarebbe stato ucciso da una kamikaze delle Tigri tamil – e per lo Sri Lanka dal presidente Junius Richard Jayewardene), in base al quale Colombo fece una serie di concessioni alle richieste tamil e Nuova Delhi accettò di cessare di assistere i ribelli e stabilire l’ordine nel nord e nell’est dello Sri Lanka attraverso la Forza di peace keeping indiana (Ipkf), che operò dal 1987 al 1990. In quegli anni l’Ipkf combatté contro l’Ltte, che aveva rifiutato il disarmo, ma a sua volta incorse in accuse di abusi da parte di organizzazioni per i diritti umani e nell’opposizione della popolazione locale. (Inn)