Cospito: Calenda, profonda delusione per operato Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Non possiamo come Terzo Polo che esprimere profonda delusione per l’operato di Nordio in questa vicenda. Peccato". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, sulle parole pronunciate in Aula alla Camera da Donzelli in relazione al caso Cospito. (Rin)