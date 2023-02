Regno Unito: Banca d'Inghilterra, forza lavoro ridotta definitivamente dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La forza lavoro del Regno Unito si è permanentemente e definitivamente ristretta dopo la pandemia di Covid-19. E' il monito lanciato dalla Banca d'Inghilterra, i cui funzionari hanno messo in dubbio la capacità del governo di garantire un lavoro a centinaia di migliaia di persone. Secondo l'istituto centrale, l'economia nazionale è su un percorso di stagnazione ed evidenziando come l'aumento di coloro che raggiungono l'età pensionabile significa che il numero di cittadini britannici nella forza lavoro è già "in calo" prima della pandemia. Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, nel suo prossimo bilancio che presenterà a marzo, fornirà incentivi per favorire le assunzioni, una misura necessaria in una fase in cui i cittadini britannici devono affrontare il carico fiscale più elevato degli ultimi 70 anni. (Rel)