Serbia: premier russo Mishustin autorizza a rimborso prestiti in rubli

- Il primo ministro russo Michail Mishustin ha autorizzato la Serbia a rimborsare i prestiti russi in rubli, ordinando la firma di un accordo intergovernativo. Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika". "Approvare il progetto di protocollo tra il governo della Federazione Russa e il governo della Serbia in conformità con gli accordi intergovernativi russo-serbi sulla concessione al governo della Serbia di un credito statale all'esportazione, un prestito finanziario statale... Tutti i pagamenti in conformità con gli accordi presi la parte serba li può eseguire a favore della parte russa in rubli russi", si legge nel documento. (Rum)