Regno Unito-Australia: Cleverly respinge accuse omologa Wong su colonialismo britannico

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha respinto i suggerimenti secondo cui il Regno Unito dovrebbe fare di più per affrontare il suo passato coloniale, sottolineando che lui stesso è "il ministro degli Esteri nero" del Paese. Tali affermazioni arrivano in risposta al discorso della ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, durante una visita a Londra di questa settimana, in cui ha affermato che il Regno Unito avrebbe dovuto riflettere sul suo passato coloniale. Wong e il ministro della Difesa australiano, Richard Marles, si sono incontrati con Cleverly e il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, a Portsmouth per un incontro ministeriale annuale. Come riporta il quotidiano "The Guardian", la controversia sul passato coloniale del Regno Unito è nata dalle osservazioni di Wong in un discorso al King's College di Londra, dove ha parlato di come lei stessa discenda da antenati che hanno lavorato per i coloni britannici. In quell'occasione, Wong ha dichiarato che "tali storie a volte possono sembrare scomode" ma "comprendere il passato ci consente di condividere meglio il presente e il futuro". (Rel)