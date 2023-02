Sindacati: Natale Di Cola è il nuovo segretario della Cgil di Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Natale Di Cola, 39 anni, nel sindacato dal 2008, è il nuovo segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio. Di Cola, succede a Michele Azzola, ed è stato eletto a termine dei lavori del settimo congresso del sindacato regionale. Va verso una collaborazione con la segreteria nazionale, invece, l'uscente Azzola. "Avanzeremo una proposta perché abbiamo bisogno di usare le sue competenze nel centro nazionale", ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione del suo intervento al Centro congressi Frentani di Roma dove ha chiuso i tre giorni di lavori del settimo congresso romano del sindacato. "Quella che sta attraversando l'Italia, l'Europa e il mondo intero, è una situazione complessa: con una guerra in Ucraina "che sovvertirà gli equilibri geopolitici - ha ricordato Landini -, un livello di precarietà e povertà nel lavoro che con queste caratteristiche non c'è mai stato nel nostro Paese. E abbiamo una sinistra che non riesce ad avere una forza che sia in grado di contrapporsi e una forza sindacale che deve tornare nelle piazze per un nuovo modello di giustizia sociale, iniziando dai territori". E guardando a Roma, Landini ha osservato che "il tipo di azione e le scelte sindacali che si fanno a Roma hanno un valore che va oltre la città e arriva anche oltre il livello nazionale". (segue) (Rer)