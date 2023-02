Sindacati: Natale Di Cola è il nuovo segretario della Cgil di Roma e Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento nel segno della continuità. Nella sua relazione di saluto, infatti, Azzola aveva indicato il lavoro e il welfare quali temi principali per l'impegno del sindacato nei prossimi anni, individuando quattro linee di intervento. "La prima è riavviare politiche industriali che siano in grado di ricostruire le filiere produttive all'interno del nostro Paese. Se si decide di andare in una direzione di sviluppo, è necessario che il sistema delle imprese venga aiutato e indirizzato su quel modello di sviluppo - ha spiegato Azzola -. La seconda linea di intervento è il rilancio del lavoro pubblico a partire da quello nella sanità. Abbiamo bisogno di competenze nuove, di nativi digitali per ripristinare servizi che oggi funzionano poco e male. La terza è l'attivazione di lavoro di ultima istanza per soggetti fragili o vicini alla pensione, prevedendo che il pubblico attivi servizi (di contrasto al degrado di un territorio, di assistenza alle persone anziane), senza ricorrere a bandi di gara ma tramite affidamento diretto a soggetti economici promossi dalle persone che vivono in quel territorio. La quarta è senz'altro la più difficile, ma è inevitabile. Dobbiamo ridistribuire le ore di lavoro, riducendo l'orario settimanale e allineando gli orari di fatto a quelli contrattuali. Da sempre le grandi innovazioni tecnologiche hanno comportato una riduzione delle ore di lavoro: pensiamo all'avvento del trattore, all'automazione delle fabbriche. Ogni processo è stato accompagnato da una riduzione di orario. Anche in questo caso le prime sperimentazioni iniziano ad affiorare nei Paesi europei". (Rer)