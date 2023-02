Azerbaigian: Aliyev, export di gas raggiungerà 24,5 miliardi di metri cubi nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di gas dall'Azerbaigian raggiungeranno 24,5 miliardi di metri cubi nel 2023. Lo ha affermato il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, parlando alla riunione del consiglio consultivo del Corridoio meridionale del gas che si tiene a Baku. Il presidente ha ricordato che le esportazioni di gas nel 2021 sono state pari a 19 miliardi di metri cubi e sono aumentate a 22,6 miliardi nel 2022. "Il Corridoio meridionale del gas è stato lanciato da poco più di due anni, ma oggi stiamo parlando già di aumentare la capacità dei gasdotti Trans-Atlantico (Tanap) da 16 a 30 miliardi di metri cubi e Trans-Adriatico (Tap) da 10 a 20 miliardi di metri cubi", ha aggiunto Aliyev. Il presidente ha anche osservato che il Paese intende aumentare le esportazioni in Europa. In particolare, il memorandum d'intesa sul partenariato strategico per l'energia tra l'Unione europea e l’Azerbaigian firmato a Baku il 18 luglio 2022 servirà come base importante per i futuri progetti congiunti. "Entro il 2027, intendiamo raddoppiare le esportazioni di gas verso l'Europa. Questo è possibile visto che abbiamo le risorse, la volontà politica reciproca e un livello molto alto di fiducia", ha spiegato Aliyev. (Rum)