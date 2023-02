Usa: presidenziali 2024, Trump attacca i potenziali avversari repubblicani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikki Haley, due volte governatrice del South Carolina e ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu durante la presidenza di Donald Trump, intende annunciare la propria candidatura alla Casa Bianca il 15 febbraio. La 51enne repubblicana ha distribuito inviti a un evento per un "annuncio speciale", in concomitanza con le anticipazioni della stampa Usa riguardo la sua partecipazione alle primarie presidenziali del Partito repubblicano nel 2024. Haley sarà il primo esponente del Partito repubblicano a ufficializzare la propria candidatura alla Casa Bianca dopo Trump, che è già sceso in campo all'indomani delle elezioni di medio termine, alla fine dello scorso anno. (Was)