Myanmar: giunta sottopone aree del Paese alla legge marziale (5)

- A proposito di migrazioni, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha segnalato un aumento delle traversate mortali via mare nel Sud-est asiatico l’anno scorso, dovuto soprattutto alla fuga di rohingya dal Myanmar e dal Bangladesh. Sempre secondo l’Onu, oltre 70 mila persone hanno lasciato il Myanmar e 1,2 milioni sono sfollate. L’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), invece, ha segnalato che la produzione di oppio nel Myanmar è quasi raddoppiata nel 2022, un incremento dell’88 per cento, per un totale di 790 tonnellate. Secondo l’Onu al golpe è direttamente collegata una ripresa dell’attività dei coltivatori del cosiddetto Triangolo d’oro, che oltre al Myanmar include anche porzioni di territorio del Laos e della Thailandia. (segue) (Inn)