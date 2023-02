Myanmar: giunta sottopone aree del Paese alla legge marziale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi due anni sono state intraprese anche azioni legali in base al principio della giurisdizione universale, l’ultima questo mese in Germania, con una denuncia dell’organizzazione non governativa Fortify Rights e di 16 persone fisiche al Procuratore generale presso la Corte di giustizia federale tedesca contro alti ufficiali del Myanmar per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’iniziativa si aggiunge a quelle già avviate davanti alla Corte penale internazionale (Cpi), alla Corte internazionale di giustizia (Cig) e in Argentina, che riguardano però solo i crimini contro i rohingya e non quelli legati al colpo di stato. Mentre si tentano le strade della giustizia internazionale, la repressione giudiziaria di Aung San Suu Kyi (e non solo) ha fatto il suo corso in Myanmar, con l’ultima condanna, il 30 dicembre, a sette anni di carcere, che ha portato il totale a 33, dopo vari processi per diversi capi di imputazione. L’anziana leader, 77 anni, si trova in un penitenziario di Naypyidaw, senza la possibilità di consultarsi con i suoi avvocati ad eccezione dei giorni di udienza. (segue) (Inn)