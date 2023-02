Myanmar: giunta sottopone aree del Paese alla legge marziale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che è certo è che il colpo di stato ha fatto naufragare un decennio di riforme, impegno internazionale e crescita economica. Il governo militare ha annunciato preparativi per tenere elezioni nel mese di agosto, confermati il 4 gennaio durante le celebrazioni del Giorno dell’indipendenza. I contorni di questo processo politico, tuttavia, sono ancora incerti. Il generale Min Aung Hlaing ha parlato di elezioni “libere ed eque (…) in linea con la Costituzione del 2008” e di “ulteriori misure (…) per cedere le funzioni pubbliche al partito vincitore in conformità con gli standard democratici”. Per l’alto ufficiale sarà un passaggio cruciale per “la fioritura genuina e disciplinata di un sistema democratico multipartitico”. L’incertezza è acuita dall’annuncio odierno sullo stato di emergenza. La sua revoca sarebbe stata accolta come un segnale incoraggiante. La sua proroga potrebbe preludere al rinvio delle elezioni. ( (Inn)