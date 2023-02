Imprese: India, titolo Adani Enterprises sospeso per eccesso di ribasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scambio delle azioni di Adani Enterprises, azienda di punta del conglomerato indiano Adani Group, è stato ripetutamente sospeso per eccesso di ribasso oggi, sull'ondata della crisi finanziaria del gruppo. Il titolo ha aperto in perdita del 10 per cento sulla borsa valori indiana, e nel corso della sessione di contrattazione mattutina è arrivato a cedere il 25 per cento. Sospensioni per eccesso di ribasso sono scattate anche per i titoli di altre aziende del gruppo: Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas - di cui il colosso francese TotalEnergies detiene una quota del 37,4 per cento - e Adani Transmission. Adani Group è al centro di una gravissima crisi da una settimana, e in particolare da mercoledì 1 febbraio, dopo l'annullamento di una vendita azionaria che era già stata interamente sottoscritta il giorno precedente. L'annullamento dell'operazione ha esteso a oltre 100 miliardi di dollari la perdita di valore di mercato del gruppo, indebolito da accuse di vendite allo scoperto fraudolente. Il crollo di oggi corona una settimana tumultuosa per Adani Group, dopo la pubblicazione di un rapporto in cui Hindenburg Research annunciava l'apertura di posizioni ribassiste nei confronti del conglomerato indiano, e lo accusava di "sfrontate manipolazioni di borsa e frode contabile". (Inn)