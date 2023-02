Cina: ambasciatore Usa in Giappone Emanuel, alleanze neutralizzano coercizione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pratiche di coercizione economica attuate dalla Cina possono essere neutralizzate attraverso il rafforzamento delle alleanze regionali. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano "Nikkei" l'ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, che ha citato l'esempio dei recenti segnali di riappacificazione tra la Cina e l'Australia. L'ambasciatore ha negato che la deterrenza statunitense nell'Indo-Pacifico si stia indebolendo, e ha citato a tal proposito l'annuncio di ieri sulla concessione alle forze Usa dell'accesso a nuove basi militari nelle Filippine. "Non credo proprio che la Cina stia guardando a tutte le alleanze, all'azione concertata di tutti gli alleati (degli Stati Uniti), come a una forma di indebolimento", ha affermato Emanuel. "A ogni incontro del Quad o esercitazione trilaterale, la Cina dà voce al suo risentimento, perché noi abbiamo una cosa che loro non hanno: noi abbiamo alleati, e loro no". (segue) (Git)