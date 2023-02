Cina: ambasciatore Usa in Giappone Emanuel, alleanze neutralizzano coercizione economica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emanuel, il cambio di passo della Cina nei confronti dell'Australia è uno tra gli esempi più palesi delle difficoltà regionali della prima potenza asiatica: "Per tre anni hanno tentato di punire l'Australia", ha ricordato l'ambasciatore, riferendosi alle restrizioni agli scambi commerciali nei confronti di Canberra. "Sostanzialmente, non ha funzionato. E questo perché l'Australia ha amici. Amici per il suo gas naturale, per il suo frumento, per il suo minerale di ferro, per il suo vino e per il manzo australiano. Non è stato possibile isolarli". L'ambasciatore ha commentato anche la situazione globale, che a suo dire è mutata radicalmente per l'effetto di "tre 'C': il Covid-19, il conflitto e la coercizione. Queste tre 'C' hanno rimescolato le carte. Hanno mutato il modo in cui i Paesi affini, come gli Stati Uniti e il Giappone, pensano al mondo, e hanno iniziato a cambiare le loro politiche per riflettere il mutato panorama strategico", ha dichiarato l'ambasciatore. (Git)