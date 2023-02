Usa: scandalo forniture Marina militare, arrestato ex capitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex capitano della Marina militare degli Stati Uniti, David Haas, è stato arrestato ieri per il suo coinvolgimento nel vasto scandalo delle forniture che ha visti protagonista dal 2006 l'imprenditore malesiano Leonard Francis ("Fat Leonard"). Haas, oggi 54enne, è uno tra decine di ufficiali della marina accusati di aver ricevuto tangenti in cambio della concessione all'azienda di Francis - Glenn Defense Marine Asia (Gdma) - di contratti da centinaia di milioni di dollari per l'approvvigionamento e la logistica. Francis, che lo scorso anno ha tentato la fuga dagli Stati Uniti, dove si trovava agli arresti domiciliari, ed è stato poi riarrestato in Venezuela, aveva ottenuto le commesse corrompendo decine di ufficiali della Marina militare Usa con denaro, sigarette, beni di lusso e prostitute. I sovrapprezzi applicati da Gdma alle forniture per la Marina sono costati al dipartimento della Difesa Usa almeno 35 milioni di dollari. (Was)