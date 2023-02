Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di governo dei Paesi dell'Unione economica eurasiatica (Uee) si sono riuniti da ieri ad Almaty, in Kazakhstan, per una sessione regolare del Consiglio intergovernativo eurasiatico. All'incontro prendono parte i primi ministri di Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan e Russia. L'incontro del Consiglio in formato allargato è in programma oggi, mentre la giornata di ieri è stata segnata da una serie di incontri bilaterali: il primo ministro della Russia, Mikhail Mishustin, ha incontrato gli omologhi di Bielorussia e Armenia, Roman Golovchenko e Nikol Pashinyan. La sessione del Consiglio intergovernativo eurasiatico coincide con un altro importante evento in corso in Kazakhstan, il Forum digitale di Almaty. I primi ministri dell'Uee, riuniti a breve distanza dal sito del Forum, visiteranno personalmente l'evento. (segue) (Res)