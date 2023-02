Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dirigenti, imprenditori, giovani e giovanissimi appassionati provenienti da tutta l’Asia centrale si sono ritrovati ieri in Kazakhstan per l’apertura del Forum internazionale digitale di Almaty, che quest’anno ha come tema centrale le opportunità e gli ostacoli nello sviluppo dell’industria delle tecnologie dell’informazione. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è stato aperto ieri mattina dal ministro dello Sviluppo digitale, delle innovazioni e dell’industria aerospaziale di Astana, Bagdat Mussin. “Parleremo della situazione del mercato, dei piani futuri, delle persone che indicano nuove strade e tendenze e che contribuiscono allo sviluppo del settore”, ha spiegato il ministro. È anche attraverso il forum di Almaty che il Kazakhstan persegue l’obiettivo di guidare il progresso tecnologico nella regione. A questo proposito, Mussin ha annunciato che l’esecutivo sta lavorando a un “sistema di governo invisibile” che consentirà ai cittadini d’interagire con le autorità in modalità esclusivamente virtuale attraverso l’app eGov. (segue) (Res)