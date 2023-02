Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kazakhstan – stando ai dati del ministero – sono oggi circa 10 mila le compagnie attive nel settore digitale, un comparto che dà lavoro a oltre 150 mila persone. Molte di loro sono giunte per l’occasione ad Almaty, con l’intento presentare gli ultimi prodotti in fatto di robotica o di realtà virtuale o per restare aggiornate sulle ultime novità tecnologiche. Presenti in gran numero anche studenti, ricercatori e appassionati. All’apertura dell’evento ha preso parte anche il sindaco di Almaty, Yerbolat Dossayev, che ha ricordato come il 96 per cento dei servizi pubblici offerti dalla città sia ormai in formato digitale. “Una delle sette priorità contenute nel nostro programma di sviluppo cittadino è la creazione di Almaty smart city. Entro l’autunno del 2023 vogliamo fondare una gemella digitale della nostra città, come hanno fatto Singapore e Shanghai. Abbiamo in cantiere anche altri progetti importanti come la banca dati unificata e un sistema unico di videosorveglianza che arriverà a coprire l’80 per cento del territorio cittadino. Non si tratta di digitalizzare per digitalizzare, ma di creare un ambiente urbano confortevole e di garantire la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri ospiti”, ha spiegato Dossayev. (segue) (Res)