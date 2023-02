Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, durante la prima giornata del forum è stato firmato ieri un accordo di collaborazione tra la Banca nazionale del Kazakhstan, il colosso delle criptovalute Binance, il polo tecnologico Astana Hub e la procura generale per lo sviluppo di una serie di iniziative contro la criminalità informatica. “L’assenza di un addestramento sufficiente degli agenti di sicurezza contro le più moderne minacce può portare alla criminalizzazione della sfera digitale. Per affrontare queste difficoltà, le agenzie di sicurezza devono avere le necessarie conoscenze nel campo delle tecnologie digitali. Sono sicuro che l’intesa firmata oggi garantirà una base solida per l’approfondimento del tema e per lo sviluppo delle competenze necessarie a occuparsi degli aspetti legali degli scambi di criptovalute, aprendo nel contempo nuove opportunità nel campo delle indagini contro il crimine informatico”, ha spiegato Marat Seksembaev, rettore dell’Accademia delle forze dell’ordine della procura generale. (segue) (Res)