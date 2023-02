Kazakhstan: capi governo Uee ad Almaty per Consiglio intergovernativo eurasiatico (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il forum di Almaty, che si concluderà oggi, sono previsti 29 panel di discussione con oltre 150 interventi di personalità locali e internazionali. Sarà anche l’occasione per discutere di digitalizzazione dell’industria mineraria, delle prospettive di sviluppo degli scambi in criptovalute e delle tecnologie nel campo dell’istruzione. La giornata di domani sarà dedicata, in particolare, alla sostenibilità delle infrastrutture digitali e alle nuove tecnologie in materia di telecomunicazioni, e vedrà anche una sessione plenaria cui prenderanno parte i capi di governo dei Paesi membri dell’Unione economica eurasiatica (Uee), di cui fanno parte – oltre al Kazakhstan – la Russia, l’Armenia, la Bielorussia e il Kirghizistan. A completare il quadro è una maratona tecnologica denominata “Astana hub battle” che garantirà un premio di 18 mila dollari alla migliore startup digitale. (Res)