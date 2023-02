Giappone: ex funzionario Pentagono a "Nikkei", Tokyo dovrebbe discutere opzione nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discutendo dei possibili scenari di conflitto attorno a Taiwan, l'ex funzionario ha evidenziato che la Cina "è una potenza nucleare, e le sue minacce in merito all'uso potenziale di armi nucleari sono antecedenti all'invasione russa dell'Ucraina. E' parte dell'equazione da molto tempo, e penso sia qualcosa di cui dobbiamo tener conto nella nostra pianificazione". La Cina, ha aggiunto Schriver, si è data una politica contro il primo utilizzo di armi nucleari, ma "ha anche descritto circostanze nelle quali tale politica non avrebbe applicazione, ad esempio sul proprio territorio. E la Cina considera Taiwan parte del suo territorio". Per fronteggiare le potenziali minacce strategiche provenienti dalla Cina e dalla Corea del Nord - ha concluso Schriver - gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero rafforzare la deterrenza estesa sul piano della capacità e su quello politico, "trovando il modo di evidenziare che l'impegno (degli Usa) è reale, è credibile e che Cina e Corea del Nord dovrebbero considerarlo con estrema serietà". (Git)