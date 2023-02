Giappone: nave da carico affonda dopo una collisione, due marinai dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave da carico è affondata a seguito di una collisione con una seconda imbarcazione del Mare interno di Seto, in Giappone. Lo ha reso noto la Guardia costiera giapponese, secondo cui l'incidente si è verificato alle 19:35 di ieri (ora locale) al largo di Imabari, nella prefettura di Ehime. La Seiryu, una nave da carico da 716 tonnellate, ha urtato un'altra nave da carico, la Koei Maru, che non ha riportato danni significativi. Tre dei cinque membri dell'equipaggio della nave affondata sono stati soccorsi in stato di ipotermia e ricoverati in ospedale, mentre altri due marinai risultano tutt'ora dispersi. (Git)