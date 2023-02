Giappone: record esportazioni agroalimentari, più 14,3 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Giappone ha registrato un calo di un decimo di punto percentuale su base mensile a dicembre 2022, chiudendo il peggior trimestre per il settore manifatturiero del Paese dall'inizio della pandemia di Covid-19. Nonostante l'aumento delle vendite al dettaglio - un indicatore dell'attività del settore dei servizi e della spesa dei consumatori - il calo della produzione giunge in un momento complicato, proprio mentre il governo giapponese sollecita le aziende ad aumentare la retribuzione del lavoro per sostenere la ripresa economica nazionale. Il dato relativo alla produzione è stato trascinato al ribasso soprattutto dal forte calo della produzione di beni relativi alle immobilizzazioni, come macchinari e prodotti metallici (rispettivamente meno 6 e meno 3 per cento su base mensile a dicembre). La produzione industriale giapponese ha registrato una contrazione del 3,1 per cento su base trimestrale tra ottobre e dicembre scorsi. (segue) (Git)