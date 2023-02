Usa: presidenziali 2024, Trump attacca i potenziali avversari repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato alcuni tra i suoi potenziali avversari repubblicani in vista delle elezioni presidenziali 2024. Intervistato per circa 30 minuti dal conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, Trump ha definito l'ex inviata all'Onu Nikki Haley "troppo ambiziosa", e ha nuovamente accusato il governatore della Florida, Ron DeSantis, e quello della Virginia, Glenn Youngkin, di essere "ingrati", sostenendo di aver prestato un contributo fondamentale alla loro rielezione. Secondo l'ex presidente, Haley, DeSantis, Youngkin e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo non dovrebbero presentare candidature in competizione con la sua: "Ho aiutato tutte queste persone. Ho preso Mike (Pompeo) dal nulla (...) e mi pare di ricordare che abbia sempre detto che non si sarebbe mai candidato contro il presidente", ha dichiarato Trump. "Il tempo passa e vogliono scendere in campo, perché sono gente ambiziosa. Nei sondaggi però non se la cavano molto bene", ha commentato l'ex presidente. Pompeo non ha ancora annunciato di volersi candidare alla Casa Bianca, ma ha recentemente pubblicato un libro di memorie e ha visitato Iowa e New Hampshire, Stati cruciali nelle primarie del Partito repubblicano. (segue) (Was)